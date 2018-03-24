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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Українські добровольці завітали до школи у Краматорську

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Школу в Краматорську, що на Донеччині, можна по праву назвати однією з найпатріотичніших на Донбасі. Тут усі діти знають українську, співають гімн та чути не хочуть ні про який "русскій мір".

На табличці боєць – батальйону Донбас, який вчився в цій школі у Краматорську. Він навічно залишився у Іловайську.

"Він один з перших людей, які стали на захист України. З самого початку він був з нами. Ну і так трагічно сталося, що в Іловайську по зеленому коридору йому не вдалося вийти", – зазначив боєць батальйону "Донбас-Україна" ЗСУ Авєр.

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З того дня ця школа не забуває про українських добровольців. Щороку бійці сюди приїздять та спілкуються з дітьми. Це для Донбасу, де сепаратизм досі має багато прибічників, дуже важливо.

У нас українська школа. І із десяти класів лише один клас, в якому найменша кількість учнів, навчається російською мовою. Тому це дійсно українська школа, і вони налаштовані патріотично,
– прокоментував директор школи Олена Умсова.

Для бійця батальйону "Донбас-Україна" Відьми такі зустрічі особливі. Адже вона сама має двох дітей, яких дуже рідко бачить. Зараз вона боронить селище Травневе.

"У цьому селі немає практично зв'язку, тому ми можемо по тижнях спілкуватися тільки SMS. Син мені пише "мама, коли ти приїдеш?" А я відповідаю – як тільки, то одразу до них", – прокоментувала боєць батальйону Донбас-Україна ЗСУ "Відьма".

І от тут, в Краматорську, "Відьмі" нарешті видалась можливість нормально поспілкуватись з донькою.

Не дивлячись на маленький вік, діти ставлять дорослі питання.

Дитина поставила питання: Коли закінчиться війна? Насправді, ми не знаємо відповіді на це питання. Розумієте, ми не приймаємо самостійні рішення. У нас є командири, у нас є Головнокомандувач – президент України,
– зазначив боєць батальйону Донбас-Україна ЗСУ "Перлинка".

Але не серйозними питаннями єдиними, адже діти є діти. І вони хочуть гратись. Не проти взяти у грі участь і українські бійці. Українські оборонці не тільки слухали та дивились як діти танцюють та співають, а й самі підготували музичні подарунки.

До слова, у Краматорську співробітники кримінальної поліції отримали інформацію про те, що місцевий житель був учасником НЗФ "ДНР".

Автор: Євген Назаренко
Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Краматорська Новини Донецька
Джерело: 24 Канал
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