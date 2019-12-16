07:52
16 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: РосТВ остался без Зеленского. Путин хочет на дно
      Вєсті Кремля
      23:21, 14 декабря
      Вести.UA. Жир: Обновленные драки Верховной Рады. Зрадомер Зеленского
      Вєсті.UA
      19:01, 14 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ИТОГИ 2019

      Украинские художники представили необычный проект, где показали фрагменты из картин Дали: видео

      18 Читати новину українською

      Украинские художники-кукольщики взялись за воплощение необычного проекта. В виде кукол они изобразили фрагменты из картин Сальвадора Дали, Марка Шагала и других художников-сюрреалистов. Результат труда презентовали на выставке в Запорожье.

      В запорожской галерее кукольного искусства мастера из разных городов Украины представили фрагменты из полотен художников сюрреалистов. Среди них были воссозданы произведения Сальвадора Дали, Марка Шагала, Рене Мадрида.

      К теме: В Раде украли картину украинской художницы: детали

      Такая работа стала вызовом для художников, своеобразным выходом за рамки.

      Работы как фрагменты из полотен художников-сюрреалистов

      Очень сложно было объект, расположенный в плоскости, вынести в объем,
      – рассказала мастерица Вера Бочарь.

      Мастерица Вера Бочарь над созданием кукол работает уже почти десять лет. На этот раз воспроизвела фрагмент из картины "Забвение" местного художника Александра Усачева.

      ляльки
      Кукла как фрагмент из картины "Забвение"

      В целом в галерее более четырех сотен экспонатов: здесь и винтажные-антикварные куклы, и авторские.

      ляльки
      Мастерица Ольга Гречуха работала над куклой "Осень" 5 месяцев

      К слову, среди посетителей галереи – люди разной возрастной категории. Новый арт-проект будет демонстрироваться в галерее до февраля.

      Прогноз погоды на 16 декабря: в Украину идет ощутимое потепление, будет солнечно
      сегодня
      298
      Автор: Ирина Карпюк
      Теги: Новости Украины Новости LifeStyle Новости культуры Исскусство Новости Запорожья
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      15 декабря , 23:44 Матч чемпионата Испании остановили из-за оскорбительных выкриков в сторону украинца Зозули
      Ірина Буртик 490
      15 декабря , 22:03 Главные новости 15 декабря: потери на Донбассе, гибель сына Героя Небесной сотни и бунт Филарета
      Ірина Вихрущ 857
      15 декабря , 22:01 Нормандська перемога Зеленського та санкції проти "Північного потоку-2": блоги тижня
      Блоги тижня 749
      15 декабря , 20:01 Самые смешные мемы недели: шахматы Зеленского и Путина,год Греты и сосиска за 120 тысяч долларов
      Василь Денисюк 311
      15 декабря , 19:30 Циничные обещания Путина и церковный скандал на Тернопольщине – видео недели
      Северин Трач 320
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук