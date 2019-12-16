Украинские художники представили необычный проект, где показали фрагменты из картин Дали: видео

Украинские художники-кукольщики взялись за воплощение необычного проекта. В виде кукол они изобразили фрагменты из картин Сальвадора Дали, Марка Шагала и других художников-сюрреалистов. Результат труда презентовали на выставке в Запорожье.

В запорожской галерее кукольного искусства мастера из разных городов Украины представили фрагменты из полотен художников сюрреалистов. Среди них были воссозданы произведения Сальвадора Дали, Марка Шагала, Рене Мадрида.

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Такая работа стала вызовом для художников, своеобразным выходом за рамки.

Работы как фрагменты из полотен художников-сюрреалистов

Очень сложно было объект, расположенный в плоскости, вынести в объем,

– рассказала мастерица Вера Бочарь.

Мастерица Вера Бочарь над созданием кукол работает уже почти десять лет. На этот раз воспроизвела фрагмент из картины "Забвение" местного художника Александра Усачева.



Кукла как фрагмент из картины "Забвение"

В целом в галерее более четырех сотен экспонатов: здесь и винтажные-антикварные куклы, и авторские.



Мастерица Ольга Гречуха работала над куклой "Осень" 5 месяцев

К слову, среди посетителей галереи – люди разной возрастной категории. Новый арт-проект будет демонстрироваться в галерее до февраля.