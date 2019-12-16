Українські митці презентували незвичний проєкт, де зобразили фрагменти з картин Далі: відео

Українські митці-лялькарі взялися за втілення незвичного проєкту. У вигляді ляльок вони зобразили фрагменти з картин Сальвадора Далі, Марка Шагала та інших художників-сюрреалістів. Результат праці презентували на виставці у Запоріжжі.

У Запорізькій галереї лялькарського мистецтва майстри з різних міст України представили фрагменти з полотен художників сюрреалістів. Серед них були відтворення Сальвадора Далі, Марка Шагала, Рене Мадріда.

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Така робота стала викликом для митців, своєрідним виходом за рамки.

Роботи як фрагменти з полотен художників сюрреалістів

Дуже складно було об'єкт, розташований в площині, винести в об'єм,

– розповіла майстриня Віра Бочарь.

Майстриня Віра Бочарь над створенням ляльок працює вже майже десять років. Цього разу відтворила фрагмент з картини "Забуття" місцевого художника Олександра Усачова.



Лялька як фрагмент з картини "Забуття"



Загалом у галереї більше чотирьох сотень експонатів: тут і вінтажні-антикварні ляльки, і авторські.



Майстриня Ольга Гречуха працювала над лялькою "Осінь" 5 місяців

До слова, серед відвідувачів галереї – люди різної вікової категорії. Новий же арт-проєкт демонструватиметься у галереї до лютого.