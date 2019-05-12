Украинские "морские котики" показали захватывающее видео тренировки по захвату судов

Украинские воины продолжают улучшать свои умения – в этот раз они отрабатывали захват судов в открытом море.

Военнослужащие 73-го морского центра специального назначения проводят учения по абордажному захвату судов в рамках тренировок VBSS, об этом написал пресс-центр на официальной странице.

Смотрите также: Украинские пограничники получили новейшие американские катера: видео

Чтобы "захватить" судно, группы прибывали с разных высот в воздухе системой "КАНАТ" и по воде на скоростных катерах. В трюмах и на палубе воины задержали и уничтожили условного противника в условиях ближнего боя.

Отметим. украина имеет около 70 боеспособных кораблей и катеров, которые охраняют морские границы в Черном и Азовском морях. Госпогранслужба сейчас обновляет состояние судов и усиливает их вооружение.

В начале июля в Черном море пройдут масштабные украинско-американские учения "Си Бриз-2019". Участие в них примут 30 кораблей и другая техника.