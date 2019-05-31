Украинские позиции обстреливают вражеские диверсанты: репортаж с передовой

Восемь обстрелов и двое раненых – таковы были прошли сутки на Востоке. Там противник четыре раза стрелял из запрещенного минском оружия – крупнокалиберными минометами и артиллерией обстреляли Водяное, Пески, Опытное и Пищевик на Донетчине.

Бойцы говорят: общая ситуация почти по всей линии фронта нестабильна и количество обстрелов увеличивается.

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Под вражеские пулеметные очереди зашли на позиции вблизи оккупированного Донецка и журналисты 24 канала. Над их головами пролетали пули и пронесся беспилотник – стреляют круглосуточно.



Война на Донбассе

Ситуация очень напряженная, бывает такое, что простреливаем мы, простреливают они. Мы даем отпор, чтобы они не прошли. Подходят на 40-50 метров от нас,

– рассказал военнослужащий ВСУ Алексей.

Одна из таких групп просто в момент съемок сюжета 24 канала пытается подойти, их увидели наблюдатели и начинают работать пулеметчики.

"Сепаратист пытался к нам приблизиться – пришлось немного угомонить", – отметил военнослужащий ВСУ "Зеленый".



Украинский защитник "Зеленый"

Украинский защитник рассказал, что стреляют здесь почти из всех калибров. Стрелковые бои почти не прекращаются.