Украинские позиции обстреливают вражеские диверсанты: репортаж с передовой
Восемь обстрелов и двое раненых – таковы были прошли сутки на Востоке. Там противник четыре раза стрелял из запрещенного минском оружия – крупнокалиберными минометами и артиллерией обстреляли Водяное, Пески, Опытное и Пищевик на Донетчине.
Бойцы говорят: общая ситуация почти по всей линии фронта нестабильна и количество обстрелов увеличивается.
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Под вражеские пулеметные очереди зашли на позиции вблизи оккупированного Донецка и журналисты 24 канала. Над их головами пролетали пули и пронесся беспилотник – стреляют круглосуточно.
Война на Донбассе
Ситуация очень напряженная, бывает такое, что простреливаем мы, простреливают они. Мы даем отпор, чтобы они не прошли. Подходят на 40-50 метров от нас,
– рассказал военнослужащий ВСУ Алексей.
Одна из таких групп просто в момент съемок сюжета 24 канала пытается подойти, их увидели наблюдатели и начинают работать пулеметчики.
"Сепаратист пытался к нам приблизиться – пришлось немного угомонить", – отметил военнослужащий ВСУ "Зеленый".
Украинский защитник "Зеленый"
Украинский защитник рассказал, что стреляют здесь почти из всех калибров. Стрелковые бои почти не прекращаются.