Как военнослужащий третий раз праздновал свой день рождения в АТО: ситуация на фронте
Восемь обстрелов и двое раненых – такими были сутки на Востоке. Там противник четыре раза бил из запрещенного Минском оружия – крупнокалиберными минометами и артиллерией обстрелял Водяное, Пески, Опытное и Пищевик, в Донецкой области. И Новолуганское с Крымским – на Луганщине.
Ситуация на линии фронта нестабильна, ведь враг каждый день по-разному себя ведет. Иногда стреляет не очень много, а иногда накрывает всю линию фронта. Бойцы рассказывают, что часто террористы используют ствольную артиллерию запрещенных калибров.
Читайте также: Ничего не изменилось за 5 лет, – военный об обстреле в Луганской области
Сейчас тихо, потому что работает артиллерия в основном вечером. Последние дня три-четыре плотно работают – в основном 120-е и 82-ые калибры, – сообщил военнослужащий ВСУ "Медведь".
Военнослужащий "Медведь"
Военный с позывным "Медведь" буднично рассказывал о регулярных обстрелах боевиков, хотя тот день для него был праздничным. Он уже в третий раз праздновал день рождения на фронте.
Маленький праздник будет, но не так, как дома. Хотелось бы, конечно, дома встретить, но так получилось и ничего не сделаешь. Судьбу выбираешь сам. Выбрал профессию военного, так все праздники и командировки здесь,
– рассказал военнослужащий ВСУ "Медведь".
Вся рота и комбат уже поздравили военнослужащего, который согласился, что особо не попразднуешь, ведь враг не спит.
Военнослужащий Андрей
Андрей на Донбассе с начала войны. Его подразделение неоднократно сталкивалось с россиянами, которые воюют по ту сторону фронта – так называемые "из-за поребрика". Поэтому в ложь о донбасских повстанцах не верит.
Нет, больше всех это приезжие. Мне кажется, что там уже местных не оставалось. По моему мнению, в 2014-2015 годы еще были местные, а сейчас уже нет. Туда идут профессиональные, обученные люди. И я не думаю, что обычный человек будет стрелять прицельно на 800-900 метров,
– объяснил военнослужащий ВСУ Андрей
Несмотря на это, объединенные силы, в том числе на этих позициях, регулярно проводят успешные операции, в том числе по улучшению тактического положения.
Выбор редакции
-
Песня "Скрябина" зазвучала на итальянскос: эксклюзивное интервью с певцом Оливером Альфонсосегодня , 11:31
-
Главные новости 30 мая: авиакатастрофа на Ровненщине и продолжение премьерства Гройсманасегодня , 08:01
-
Между Трампом и Зеленским могут установиться доверительные отношения, – дипломатсегодня , 07:02