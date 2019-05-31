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      Как военнослужащий третий раз праздновал свой день рождения в АТО: ситуация на фронте

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      Восемь обстрелов и двое раненых – такими были сутки на Востоке. Там противник четыре раза бил из запрещенного Минском оружия – крупнокалиберными минометами и артиллерией обстрелял Водяное, Пески, Опытное и Пищевик, в Донецкой области. И Новолуганское с Крымским – на Луганщине.

      Ситуация на линии фронта нестабильна, ведь враг каждый день по-разному себя ведет. Иногда стреляет не очень много, а иногда накрывает всю линию фронта. Бойцы рассказывают, что часто террористы используют ствольную артиллерию запрещенных калибров.

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      Сейчас тихо, потому что работает артиллерия в основном вечером. Последние дня три-четыре плотно работают – в основном 120-е и 82-ые калибры, – сообщил военнослужащий ВСУ "Медведь".

      Військовий Ведмідь
      Военнослужащий "Медведь"

      Военный с позывным "Медведь" буднично рассказывал о регулярных обстрелах боевиков, хотя тот день для него был праздничным. Он уже в третий раз праздновал день рождения на фронте.

      Маленький праздник будет, но не так, как дома. Хотелось бы, конечно, дома встретить, но так получилось и ничего не сделаешь. Судьбу выбираешь сам. Выбрал профессию военного, так все праздники и командировки здесь,
      – рассказал военнослужащий ВСУ "Медведь".

      Вся рота и комбат уже поздравили военнослужащего, который согласился, что особо не попразднуешь, ведь враг не спит.

      Військовий Андрій
      Военнослужащий Андрей

      Андрей на Донбассе с начала войны. Его подразделение неоднократно сталкивалось с россиянами, которые воюют по ту сторону фронта – так называемые "из-за поребрика". Поэтому в ложь о донбасских повстанцах не верит.

      Нет, больше всех это приезжие. Мне кажется, что там уже местных не оставалось. По моему мнению, в 2014-2015 годы еще были местные, а сейчас уже нет. Туда идут профессиональные, обученные люди. И я не думаю, что обычный человек будет стрелять прицельно на 800-900 метров,
      – объяснил военнослужащий ВСУ Андрей

      Несмотря на это, объединенные силы, в том числе на этих позициях, регулярно проводят успешные операции, в том числе по улучшению тактического положения.

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      Автор: Алексей Годзенко
      Теги: Новости Украины Оружие Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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