Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что Генштаб работает над противодействием российским атакам. Уже сейчас продолжают возводить фортификационные сооружения; продолжается мобилизация; дополнительные тренинговые мероприятия; рекрутинг и тому подобное.

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Ключевым является поставка оружия

Как отметил Подоляк, есть надежда, что в течение ближайших недель Украина получит существенно больше оружия от международных партнеров. Это будет влиять на ситуацию на фронте.

Как только у нас будет увеличено количество противоракетной обороны и авиационный компонент, то вся концентрация России будет выглядеть по-другому. То, что они хотят пройтись по Донецкой и Луганской области – очевидно. То, что хотят оккупировать больше территорий – очевидно. Смогут ли они это сделать? Вряд ли,

– сказал Подоляк.

Этот вопрос постоянно держат на контроле. Разведывательные данные от ГУР также позволяют четко говорить с партнерами относительно того, сколько Украине нужно оружия.

Почему в прошлом году много говорили о контрнаступлении

Как отметил Подоляк, многие любят задним числом говорить, что чего-то не стоило делать. В контексте прошлого года была потребность информационно давить на Россию. В тот момент она была психологически обвалена на фоне успехов Украины. Но оккупанты все равно вкладывались в фортификационные сооружения.

Однако поставки оружия для Украины были значительно медленнее, чем договаривались. Соответственно и не удалось накопить достаточное количество оружия.

Должно быть соответствие. Вы должны проводить информационные мероприятия и параллельно понимать, что накопление ресурса соответствует договоренностям. Если этого нет, то идет разбаланс. Мы сегодня осторожнее комментируем, учитывая опыт прошлого года с точки зрения накопления оружия. Сейчас мы договорились об определенных объемах. Но желательно, чтобы они были своевременно поставлены,

– сказал Подоляк.

Сейчас Россия пытается нагнетать. Однако это не влияет на готовность Украины пойти в атаку. Главное, чтобы удалось накопить достаточное количество оружия для мощного наступления.

В России тоже непростая ситуация. Там сейчас постоянно вбрасывают сообщения по типу "еще надо немного дотерпеть – и будет победа".

Это говорит о существенной неуверенности. Путин потом выходит и говорит о готовности к переговорам. Понимаете, когда страна будет доминировать по линии фронта, то не будет говорить о переговорах. Почему? Потому что не выполнила своих задач. Мы видим эту странную риторику. Они будто сами себе говорят, что "еще немножко – дожмем, захватим. Харьков будем штурмовать". Это говорит о существенной психологической неуверенности. Поэтому надо спокойно смотреть, что там говорят о "новых армиях для захвата Харькова". Это их информационная работа,

– подчеркнул Подоляк.

Военная помощь для Украины: коротко