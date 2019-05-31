Як військовий втретє святкував свій день народження в АТО: ситуація на фронті

Вісім обстрілів і двоє поранених – такою була доба на Сході. Там противник чотири рази гатив із забороненої Мінськом зброї – великокаліберними мінометами та артилерією обстріляв Водяне, Піски, Опитне та Піщевик, що на Донеччині. Та Новолуганське з Кримським – на Луганщині.

Ситуація на лінії фронту нестабільна, адже ворог кожен день по-різному себе поводить. Іноді стріляє не дуже багато, а іноді покриває всю лінію фронту. Бійці розповідають, що часто терористи використовують ствольну артилерію заборонених калібрів.

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Зараз тихо, бо працює артилерія в основному ввечері. Останні дні три-чотири міцно працюють – в основному 120-ті та 82-гі калібри, – повідомив військовослужбовець ЗСУ Ведмідь.



Військовий Ведмідь

Військовий під позивним Ведмідь буденно розповідав про регулярні обстріли бойовиків, хоча той день для нього був святковий. Він вже втретє святкував день народження на фронті.

Маленьке свято буде, але не так, як вдома. Хотілося б, звісно, вдома зустріти, але так вийшло й нічого не зробиш. Долю обираєш сам. Вибрав професію військового, отже усі свята та відрядження тут,

– розповів військовослужбовець ЗСУ Ведмідь.

Уся рота та комбат вже привітали військового, який погодився, що особливо не посвяткуєш, адже ворог не спить.



Військовий Андрій

Андрій на Донбасі із початку війни. Його підрозділ неодноразово стикався з росіянами, які воюють по той бік фронту – так звані "з-за порєбріка". Тож у брехню про донбаських повстанців не вірить.

Ні, найбільш це приїжджі. Мені здається, що там вже місцевих не залишилось. На мою думку, у 2014-2015 роки ще були місцеві, а зараз вже ні. Туди йдуть професійні, навчені люди. І я не думаю, що звичайна людина стрілятиме прицільно на 800-900 метрів,

– пояснив військовослужбовець ЗСУ Андрій

Попри це, об'єднані сили, в тому числі на цих позиціях, регулярно проводять успішні операції, зокрема по покращенню тактичного положення.