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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Українські позиції обстрілюють ворожі диверсанти: репортаж з передової

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      Вісім обстрілів і двоє поранених – такою була минула доба на Сході. Там противник чотири рази гатив із забороненої мінськом зброї – великокаліберними мінометами та артилерією обстріляв Водяне, Піски, Опитне та Піщевик на Донеччині.

      Бійці кажуть: загальна ситуація по майже всій лінії фронту нестабільна і обстрілів більшає.

      Читайте також: Як військовий втретє святкував свій день народження в АТО: ситуація на фронті

      Під ворожі кулеметні черги зайшов на позиції поблизу окупованого Донецька й журналісти 24 каналу. Над їхніми головами пролітали кулі та пронісся безпілотник – стріляють цілодобово.

      війна на донбасі обстріли
      Війна на Донбасі

      Ситуація дуже напружена, буває таке, що прострілюємо ми, прострілюють вони. Ми даємо відсіч, щоб вони не пройшли. Підходять на 40-50 метрів від нас,
      – розповів військовослужбовець ЗСУ Олексій.

      Одна з таких груп просто у цей момент зйомок сюжету 24 каналу намагається підійти, їх побачили спостерігачі і починають працювати кулеметники.

      "Сепаратист намагався до нас наблизитися – прийшлось трохи вгомонити", – зазначив військовослужбовець ЗСУ "Зелений".

      війна на донбасі обстріли
      Український захисник "Зелений"

      Український захисник розповів, що стріляють тут майже з усіх калібрів. Стрілецькі ж бої майже не припиняються.

      blog_ava
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      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Зброя Новини Донецька
      Джерело: 24 канал
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