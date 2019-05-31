Українські позиції обстрілюють ворожі диверсанти: репортаж з передової

Вісім обстрілів і двоє поранених – такою була минула доба на Сході. Там противник чотири рази гатив із забороненої мінськом зброї – великокаліберними мінометами та артилерією обстріляв Водяне, Піски, Опитне та Піщевик на Донеччині.

Бійці кажуть: загальна ситуація по майже всій лінії фронту нестабільна і обстрілів більшає.

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Під ворожі кулеметні черги зайшов на позиції поблизу окупованого Донецька й журналісти 24 каналу. Над їхніми головами пролітали кулі та пронісся безпілотник – стріляють цілодобово.



Війна на Донбасі

Ситуація дуже напружена, буває таке, що прострілюємо ми, прострілюють вони. Ми даємо відсіч, щоб вони не пройшли. Підходять на 40-50 метрів від нас,

– розповів військовослужбовець ЗСУ Олексій.

Одна з таких груп просто у цей момент зйомок сюжету 24 каналу намагається підійти, їх побачили спостерігачі і починають працювати кулеметники.

"Сепаратист намагався до нас наблизитися – прийшлось трохи вгомонити", – зазначив військовослужбовець ЗСУ "Зелений".



Український захисник "Зелений"

Український захисник розповів, що стріляють тут майже з усіх калібрів. Стрілецькі ж бої майже не припиняються.