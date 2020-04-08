Украинские туристы, которые застряли в Непале, наконец возвращаются домой

Группа украинских туристов из-за закрытия границ уже больше недели не могла вернуться на родину. Совместными усилиями украинских дипломатов, туристы таки смогут попасть домой.

О возвращении украинцев на родину сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок в твиттере.

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Он поблагодарил Министерство иностранных дел Германии за помощь, а также украинских дипломатов в Киеве и заграницей.

Наконец-то! Совместными усилиями удалось! Группа украинских туристов вылетает из Непала,

– написал Божок.

Нарешті! Спільними зусиллями вдалося! Група українських туристів вилітає з Непалу. Дякую @GermanyDiplo за допомогу, дякую українським дипломатам в Києві і за кордоном за чергове професійно виконане завдання. https://t.co/7mSlXbXZWx — Yehor Bozhok (@YehorBozhok) April 8, 2020

Что известно об украинских туристах в Непале

Они прибыли в Непал еще до закрытия границ. 6 марта туристы отправились из столицы Катманду и направились к Эвересту, чтобы подняться на гору. Когда уже добрались до Луклы, городка на окраинах Эвереста, Непал ввел карантин с запретом передвижения по стране. Остановили движение всего общественного и личного транспорта, а также временно остановили внутренние перелеты.

Туристы добрались до города Лукла только 24 марта. Впоследствии украинским туристам все же удалось попасть в Катманду, но с большими проблемами.

Украинцы не могли вернуться на родину, так как все границы закрыли. Украинское консульство им, со своей стороны, предлагало рейсы через столицу Катара Доху, но полет выходит слишком дорогим – от 2 до 5 тысяч долларов с человека.

Эвакуацию украинцев усугубляет и то, что у Украины нет посольства в Непале, поэтому решать проблему украинских туристов там пришлось через посольство в Индии.

Больше об истории украинцев, которые застряли в Непале – читайте по ссылке.