Украинские туристы, которые застряли в Непале, наконец возвращаются домой
Группа украинских туристов из-за закрытия границ уже больше недели не могла вернуться на родину. Совместными усилиями украинских дипломатов, туристы таки смогут попасть домой.
О возвращении украинцев на родину сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок в твиттере.
Интересно Сколько украинцев поддерживают возвращение граждан из-за границы
Он поблагодарил Министерство иностранных дел Германии за помощь, а также украинских дипломатов в Киеве и заграницей.
Наконец-то! Совместными усилиями удалось! Группа украинских туристов вылетает из Непала,
– написал Божок.
Что известно об украинских туристах в Непале
- Они прибыли в Непал еще до закрытия границ. 6 марта туристы отправились из столицы Катманду и направились к Эвересту, чтобы подняться на гору. Когда уже добрались до Луклы, городка на окраинах Эвереста, Непал ввел карантин с запретом передвижения по стране. Остановили движение всего общественного и личного транспорта, а также временно остановили внутренние перелеты.
- Туристы добрались до города Лукла только 24 марта. Впоследствии украинским туристам все же удалось попасть в Катманду, но с большими проблемами.
- Украинцы не могли вернуться на родину, так как все границы закрыли. Украинское консульство им, со своей стороны, предлагало рейсы через столицу Катара Доху, но полет выходит слишком дорогим – от 2 до 5 тысяч долларов с человека.
- Эвакуацию украинцев усугубляет и то, что у Украины нет посольства в Непале, поэтому решать проблему украинских туристов там пришлось через посольство в Индии.
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