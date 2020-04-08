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      Украинские туристы, которые застряли в Непале, наконец возвращаются домой

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      Українські туристи повертаються додому з Непалу / Твіттер Єгора Божка

      Группа украинских туристов из-за закрытия границ уже больше недели не могла вернуться на родину. Совместными усилиями украинских дипломатов, туристы таки смогут попасть домой.

      О возвращении украинцев на родину сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок в твиттере.

      Интересно Сколько украинцев поддерживают возвращение граждан из-за границы

      Он поблагодарил Министерство иностранных дел Германии за помощь, а также украинских дипломатов в Киеве и заграницей.

      Наконец-то! Совместными усилиями удалось! Группа украинских туристов вылетает из Непала,
      – написал Божок.

      Что известно об украинских туристах в Непале

      • Они прибыли в Непал еще до закрытия границ. 6 марта туристы отправились из столицы Катманду и направились к Эвересту, чтобы подняться на гору. Когда уже добрались до Луклы, городка на окраинах Эвереста, Непал ввел карантин с запретом передвижения по стране. Остановили движение всего общественного и личного транспорта, а также временно остановили внутренние перелеты.
      • Туристы добрались до города Лукла только 24 марта. Впоследствии украинским туристам все же удалось попасть в Катманду, но с большими проблемами.
      • Украинцы не могли вернуться на родину, так как все границы закрыли. Украинское консульство им, со своей стороны, предлагало рейсы через столицу Катара Доху, но полет выходит слишком дорогим – от 2 до 5 тысяч долларов с человека.
      • Эвакуацию украинцев усугубляет и то, что у Украины нет посольства в Непале, поэтому решать проблему украинских туристов там пришлось через посольство в Индии.

      Больше об истории украинцев, которые застряли в Непале – читайте по ссылке.

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Деньги Транспорт МИД Украины Эвакуация украинцев
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