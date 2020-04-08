Українські туристи, які застрягли у Непалі, нарешті повертаються додому

Група українських туристів через закриття кордонів вже понад тиждень не могла повернутися на батьківщину. Спільними зусиллями українських дипломатів, туристи таки зможуть потрапити додому.

Про повернення українців на батьківщину повідомив заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок у твіттері.

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Він подякував Міністерству іноземних справ Німеччини за допомогу, а також українським дипломатам в Києві та закордоном.

Нарешті! Спільними зусиллями вдалося! Група українських туристів вилітає з Непалу,

– написав Божок.

Нарешті! Спільними зусиллями вдалося! Група українських туристів вилітає з Непалу. Дякую @GermanyDiplo за допомогу, дякую українським дипломатам в Києві і за кордоном за чергове професійно виконане завдання. https://t.co/7mSlXbXZWx — Yehor Bozhok (@YehorBozhok) April 8, 2020

Що відомо про українських туристів у Непалі

Вони прибули до Непалу ще до закриття кордонів. 6 березня туристи вирушили зі столиці Катманду та попрямували до Евересту, щоб піднятися на гору. Коли вже дісталися до Лукли, містечка на околицях Евересту, Непал запровадив карантин із забороною пересування країною. Зупинили рух всього громадського та особистого транспорту, а також тимчасово зупинили внутрішні перельоти.

Туристи дісталися до міста Лукла лише 24 березня. Згодом українським туристам усе ж вдалося потрапити до Катманду, але з великими проблемами.

Українці не могли повернутися на батьківщину, адже всі кордони закрили. Українське консульство їм, зі свого боку, пропонувало рейси через столицю Катару Доху, але політ виходить надто дорогим – від 2 до 5 тисяч доларів із людини.

батьківщину, адже всі кордони закрили. Українське консульство їм, зі свого боку, пропонувало рейси через столицю Катару Доху, але політ виходить надто дорогим – від 2 до 5 тисяч доларів із людини. Евакуацію українців ускладнює і те, що в України немає посольства у Непалі, тому розв'язувати проблему українських туристів там довелося через посольство в Індії.

Більше про історію українців, які застрягли у Непалі – читайте за посиланням.