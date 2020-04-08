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      Українські туристи, які застрягли у Непалі, нарешті повертаються додому

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      Українські туристи повертаються додому з Непалу / Твіттер Єгора Божка

      Група українських туристів через закриття кордонів вже понад тиждень не могла повернутися на батьківщину. Спільними зусиллями українських дипломатів, туристи таки зможуть потрапити додому.

      Про повернення українців на батьківщину повідомив заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок у твіттері.

      Цікаво Скільки українців підтримують повернення громадян з-за кордону

      Він подякував Міністерству іноземних справ Німеччини за допомогу, а також українським дипломатам в Києві та закордоном.

      Нарешті! Спільними зусиллями вдалося! Група українських туристів вилітає з Непалу,
      – написав Божок.

      Що відомо про українських туристів у Непалі

      • Вони прибули до Непалу ще до закриття кордонів. 6 березня туристи вирушили зі столиці Катманду та попрямували до Евересту, щоб піднятися на гору. Коли вже дісталися до Лукли, містечка на околицях Евересту, Непал запровадив карантин із забороною пересування країною. Зупинили рух всього громадського та особистого транспорту, а також тимчасово зупинили внутрішні перельоти.
      • Туристи дісталися до міста Лукла лише 24 березня. Згодом українським туристам усе ж вдалося потрапити до Катманду, але з великими проблемами.
      • Українці не могли повернутися на батьківщину, адже всі кордони закрили. Українське консульство їм, зі свого боку, пропонувало рейси через столицю Катару Доху, але політ виходить надто дорогим – від 2 до 5 тисяч доларів із людини.
      • Евакуацію українців ускладнює і те, що в України немає посольства у Непалі, тому розв'язувати проблему українських туристів там довелося через посольство в Індії.

      Більше про історію українців, які застрягли у Непалі – читайте за посиланням.

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Гроші Транспорт МЗС України Евакуація українців
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