Украинские военные дали отпор пророссийским боевикам: одного оккупанта уничтожили

14 марта российские оккупационные войска четыре раза открывали огонь по позициям наших войск. Один раз оккупанты применили при этом вооружение, которое запрещено минскими договоренностями.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли наши войска из крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Богдановка, сообщили в пресс-штабе ООС.

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Пророссийские боевики открыли огонь в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" из стрелкового оружия вблизи поселка Майское. Также со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Луганское и возле села Катериновка.

Потерь среди наших защитников нет.

По данным разведки, 14 марта одного оккупанта ранили, а также уничтожили боевую машину пехоты противника БМП-1.

С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.