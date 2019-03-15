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      Украинские военные дали отпор пророссийским боевикам: одного оккупанта уничтожили

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      Украинские военные уничтожили пророссийского боевика на Донбассе
      Украинские военные уничтожили пророссийского боевика на Донбассе / Фото из открытых источников

      14 марта российские оккупационные войска четыре раза открывали огонь по позициям наших войск. Один раз оккупанты применили при этом вооружение, которое запрещено минскими договоренностями.

      В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли наши войска из крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Богдановка, сообщили в пресс-штабе ООС.

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      Пророссийские боевики открыли огонь в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" из стрелкового оружия вблизи поселка Майское. Также со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Луганское и возле села Катериновка.

      Потерь среди наших защитников нет.

      По данным разведки, 14 марта одного оккупанта ранили, а также уничтожили боевую машину пехоты противника БМП-1.

      С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.

       

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      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости России Операция Объединенных сил Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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