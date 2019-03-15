Українські військові дали відсіч проросійським бойовикам: одного окупанта знищено

14 березня російські окупаційні війська чотири рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. Один раз окупанти застосували при цьому озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли наші війська з великокаліберних кулеметів у районі населеного пункту Богданівка, повідомили у прес-штабі ООС.

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Проросійські бойовики відкрили вогонь у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зі стрілецької зброї поблизу селища Травневе. Також зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів у районі населеного пункту Луганське та біля села Катеринівка.

Втрат серед наших захисників немає.

За даними розвідки, 14 березня одного окупанта поранено, а також знищено бойову машину піхоти противника БМП-1.

Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.