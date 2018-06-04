Украинские военные до сентября закрыли три района Азовского моря: карта
Военно-морские силы Украины на период с 1 июня по 1 сентября 2018 закрыли три района Азовского моря.
Об этом в Facebook написал журналист Андрей Клименко.
В закрытых районах военные намерены провести зенитно-ракетные и артиллерийские стрельбы.
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"ВМС Украины выпустили прибрежные предупреждения о закрытии районов Азовского моря с 1 июня 2018 до 1 сентября 2018 года (№178, 179 ЖРС и АС ВМСУ Белосарайская залив, №180 Таганрогский залив)", – уточнил журналист.
Источник: 24 Канал
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