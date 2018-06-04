Українські військові до вересня закрили три райони Азовського моря: карта
Військово-морські сили України на період з 1 червня до 1 вересня 2018 року закрили три райони Азовського моря.
Про це у Facebook написав Андрій Клименко.
У закритих районах військові мають намір провести зенітно-ракетні та артилерійські стрільби.
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"ВМС України випустили прибережні попередження про закриття районів Азовського моря з 1 червня 2018 року до 1 вересня 2018 роки (№178, 179 ЗРС і АС ВМСУ Білосарайська затока, №180 Таганрозька затока)", – уточнив журналіст.
Джерело: 24 Канал
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