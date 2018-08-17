Украинские военные испытали крылатую ракету для обороны Азовского побережья

На юге Одесской области испытали крылатую ракету украинского производства. Такая ракета является высокоточной и способна уничтожать любые морские и наземные цели.

Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова во время испытаний ракета точно поразила морскую цель на расстоянии 100 километров.

"Сегодня во время важного этапа летных испытаний крылатая ракета украинского производства полностью выполнила запланированную программу", – сказал Турчинов.

Украинские крылатые ракеты способны обеспечить надежную оборону Черноморского и Азовского побережья, поражая вражеские плавсредства на расстоянии до 300 километров, при необходимости, даже в портах их базирования,

– подчеркнул он.

Турчинов добавил, что с помощью крылатых ракет могут также быть уничтожены военные и инфраструктурные объекты, в частности, "стратегические мосты и паромные переправы в случае их использования врагом для агрессии против нашего государства".

Смотрите видео испытаний украинской крылатой ракеты