Украинские военные испытали новый минометный комплекс: появилось видео

Во время учений на полигоне бойцов Вооруженных Сил Украины состоялись испытания нового украинского 120-миллиметрового мобильного минометного комплекса "Барс-8ММК". Испытания зафиксировали на видео.

Видео опубликовала пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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24 канал писал, что присутствующий на учениях секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал о создании этого минометного комплекса. Так, его разработали на базе бронеавтомобиля "Барс-8" украинские производители. Он также сообщил, что боевая машина оборудована автоматизированной системой развертывания и управления огнем.

Мобильному комплексу необходимо лишь около 20 секунд для того, чтобы покинуть огневую позицию, избежав ответа врага. Боекомплект "Барс-8ММК" составляет 60 мин, а экипаж состоит всего из 3 человек.