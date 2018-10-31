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      Українські військові випробували новий мінометний комплекс: з'явилось відео

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      З'явилось відео випробувань нового мінометного комплексу "Барс-8ММК"
      З'явилось відео випробувань нового мінометного комплексу "Барс-8ММК" / Фото прес-служба РНБО

      Під час навчань на полігоні Збройних Сил України відбулись випробування нового українського 120-міліметрового мобільного мінометного комплексу "Барс-8ММК". Випробування зафіксували на відео.

      Відео опублікувала прес-служба Ради національної безпеки і оборони України.

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      24 канал писав, що присутній на навчаннях секретар РНБО Олександр Турчинов розповів про створення цього мінометного комплексу. Так, його розробили на базі бронеавтомобіля "Барс-8" українські виробники. Він також повідомив, що бойова машина споряджена автоматизованою системою розгортання та управління вогнем.

      Мобільному комплексу необхідно лише близько 20 секунд для того, щоб покинути вогневу позицію, уникнувши відповіді ворога. Боєкомплект "Барс-8ММК" становить 60 мін, а екіпаж складається всього з 3 людей.

      Теги: Новини України Збройні Сили України Зброя РНБО Олександр Турчинов
      Джерело: 24 Канал
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