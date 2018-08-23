Украинские военные опубликовали очередные доказательства присутствия РФ на Донбассе: фото, видео

Вблизи Бахмутской трассы на месте длительного боя с российскими оккупантами, где враг понес значительные потери, победители боя из 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар"нашли немало доказательств российского военного присутствия в Украине.

Об этом говорится на официальной странице в Facebook 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар".

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"Здесь, в частности, советское оружие, по номерам которой можно с легкостью установить его происхождение и то, что оно никогда не находилось на украинских складах. Здесь и предметы амуниции и снаряжения российского производства последних лет, и надписи на чехлах фляг с несуществующим в украинской армии воинским званием "рядовой" и еще много чего. Все это явно указывает на российский след", – говорится в сообщении.

Кроме того военные опубликовали видео, на котором видно, как оккупанты собирают и вывозят на четырех машинах своих "двухсотых" и "трехсотых".

Также опубликован стоп-кадр, на котором красным обведены машины и места накопления "двухсотых".

Напомним, в четверг, 23 августа, в 17:00 и 18:00 российские оккупационные силы осуществили 12 обстрелов на Донбассе, при этом 4 обстрела – из артиллерии и минометов. В результате боевых действий погибли 5 украинских военных, еще 7 бойцов получили ранения.