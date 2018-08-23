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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Українські військові опублікували чергові докази присутності РФ на Донбасі: фото, відео

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Українські військові опублікували чергові докази присутності РФ на Донбасі
Українські військові опублікували чергові докази присутності РФ на Донбасі / Офіційна сторінка 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ "Айдар"

Поблизу Бахмутської траси на місці тривалого бою з російськими окупантами, де ворог зазнав значних втрат, переможці бою з 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар"знайшли чимало доказів російської воєнної присутності в Україні.

Про це йдеться на офіційній сторінці у Facebook 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ "Айдар".

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"Тут, зокрема, радянська зброя, за номерами якої можна з легкістю встановити її походження й те, що вона ніколи не знаходилася на українських складах. Тут і предмети амуніції та спорядження російського виробництва останніх років, і написи на чохлах фляг із неіснуючим в українській армії військовим званням "рядовой" і ще багато чого. Все це явно вказує на російський слід", – йдеться у повідомленні.

Окрім того військові опублікували відео, на якому видно, як окупанти збирають та вивозять на чотирьох машинах своїх "двохсотих" та "трьохсотих".

Також опубілковано стоп-кадр, на якому червоним обведено машини та місця накопичення "двохсотих".

Нагадаємо, у четвер, 23 серпня, протягом 17:00 та 18:00 російські окупаційні сили здійснили 12 обстрілів на Донбасі, при цьому 4 обстріли – із артилерії та мінометів. Внаслідок бойових дій загинуло 5 українських військових, ще 7 бійців зазнали поранень.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Україна – Росія Зброя
Джерело: 24 канал
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