Украинские военные открыли ответный огонь из-за обстрелов оккупантов

В субботу, 31 марта, российско-оккупационные войска осуществили 11 обстрелов. В Минобороны заявили, что 9 из них определены как прицельные.

По сообщению военных, в одном случае, учитывая сложившуюся ситуацию, военнослужащие Вооруженных Сил Украины были вынуждены открыть ответный огонь из стрелкового оружия. Читайте также: Оккупанты оборудовали склад боеприпасов для "Градов" в жилой зоне: он сгорел Напомним, в результате обстрелов двое украинских защитников были ранены. Оба пострадавших сейчас находятся в военном мобильном госпитале. Состояние здоровья военнослужащих оценивается как "средней тяжести".