16:35
1 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
10°C
12°C 5°C
  • понедельник
    7°C 3°C
  • вторник
    10°C 2°C
  • среда
    15°C 7°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Российское оружие, которое почти работает. Конкурс злодеев от Кадырова
Вєсті Кремля
19:37, 31 марта
Вести. UA. Жир. Эротический боевик от Савченко. Тимошенко замаливает грехи
Вєсті.UA
19:11, 31 марта
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Автомобильный гараж: мужской остров свободы
Згадати все
23:36, 29 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Украинские военные открыли ответный огонь из-за обстрелов оккупантов

254 Читати новину українською
Украинцы открыли огонь по оккупантам
Украинцы открыли огонь по оккупантам

В субботу, 31 марта, российско-оккупационные войска осуществили 11 обстрелов. В Минобороны заявили, что 9 из них определены как прицельные.

По сообщению военных, в одном случае, учитывая сложившуюся ситуацию, военнослужащие Вооруженных Сил Украины были вынуждены открыть ответный огонь из стрелкового оружия.

Читайте также: Оккупанты оборудовали склад боеприпасов для "Градов" в жилой зоне: он сгорел

Напомним, в результате обстрелов двое украинских защитников были ранены. Оба пострадавших сейчас находятся в военном мобильном госпитале. Состояние здоровья военнослужащих оценивается как "средней тяжести".

Теги: Новости Украины Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Украина должна предложить миру свой iPhone
сегодня, 16:00 Украина должна предложить миру свой iPhone
Максим Єфімов 2372
Лотерея для автонарушителей, или Европейцы, вы серьезно ?!
сегодня, 13:46 Лотерея для автонарушителей, или Европейцы, вы серьезно ?!
Борис Немировський 288
Визия будущего: нам нужны совсем иные знания, чем были раньше
сегодня, 12:03 Визия будущего: нам нужны совсем иные знания, чем были раньше
Володимир Співаковський 777
Как празднуют Пасху в странах мира: традиции и еда
сегодня, 11:01 Как празднуют Пасху в странах мира: традиции и еда
Ірина Лаб'як 887
1 апреля – история Дня дураков: девушки руководили мужчинами, а народ обманывал короля
сегодня, 10:01 1 апреля – история Дня дураков: девушки руководили мужчинами, а народ обманывал короля
Анастасія Ковач-Петрушенко 296
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук