Українські військові відкрили вогонь у відповідь через обстріли окупантів

У суботу, 31 березня, російсько-окупаційні війська здійснили 11 обстрілів. У Міноборони заявили, що 9 з них визначені як прицільні.

За повідомленням військових, у одному випадку, з огляду на ситуацію, що складалася, військовослужбовці Збройних Сил України були змушені відкрити вогонь у відповідь зі стрілецької зброї.

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Нагадаємо, внаслідок обстрілів двоє українських захисників були поранені. Обидва постраждалих зараз перебувають у військовому мобільному госпіталі. Стан здоров’я військовослужбовців оцінюється як "середньої важкості".