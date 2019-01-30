Украинские военные ответили оккупантам: боевики понесли значительные потери

В течение суток 29 января пророссийские боевики восемь раз нарушили режим тишины, при этом трижды применив запрещенное вооружение. Однако украинские военные достойно ответили агрессору.

Разведка сообщает о потерях у боевиков – четырех оккупантов ликвидировали, еще шестеро получили ранения, пишет штаб ООС в Facebook.

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Также на Докучаевском направлении военные обнаружили и ликвидировали засаду противника и захватили оружие – противотанковый управляемый ракетный комплекс "Фагот", гранаты и крупнокалиберный пулемет "Утес".

Кроме того, украинские защитники уничтожили военный грузовик "КамАЗ" с вооружением и материально-техническими средствами противника,

– говорится в сообщении.

В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.