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      Украинские военные ответили оккупантам: боевики понесли значительные потери

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      На оккупированном Донбассе боевики понесли значительные потери
      На оккупированном Донбассе боевики понесли значительные потери / Фото из открытых источников

      В течение суток 29 января пророссийские боевики восемь раз нарушили режим тишины, при этом трижды применив запрещенное вооружение. Однако украинские военные достойно ответили агрессору.

      Разведка сообщает о потерях у боевиков – четырех оккупантов ликвидировали, еще шестеро получили ранения, пишет штаб ООС в Facebook.

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      Также на Докучаевском направлении военные обнаружили и ликвидировали засаду противника и захватили оружие – противотанковый управляемый ракетный комплекс "Фагот", гранаты и крупнокалиберный пулемет "Утес".

      Кроме того, украинские защитники уничтожили военный грузовик "КамАЗ" с вооружением и материально-техническими средствами противника,
      – говорится в сообщении.

      В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Операция Объединенных сил
      Источник: 24 Канал
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