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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Українські військові відповіли окупантам: бойовики зазнали значних втрат

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      На окупованому Донбасі бойовики зазнали значних втрат
      На окупованому Донбасі бойовики зазнали значних втрат / Фото з відкритих джерел

      Впродовж доби 29 січня проросійські бойовики вісім разів порушили режим тиші, при цьому тричі застосувавши заборонене озброєння. Однак українські військові гідно відповіли агресору.

      Розвідка повідомляє про втрати у бойовиків – чотирьох окупантів ліквідували, ще шестеро отримали поранення, пише штаб ООС у Facebook.

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      Також на Докучаєвському напрямку військові виявили і ліквідували засідку противника і захопили зброю – протитанковий керований ракетний комплекс "Фагот", гранати та великокаліберний кулемет "Скеля".

      Окрім того, українські захисники знищили військову вантажівку "КАМАЗ" з озброєнням та матеріально-технічними засобами противника,
      – йдеться у повідомленні.

      Внаслідок злочинних обстрілу російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних не постраждав.

       

      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 Канал
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