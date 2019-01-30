Українські військові відповіли окупантам: бойовики зазнали значних втрат

Впродовж доби 29 січня проросійські бойовики вісім разів порушили режим тиші, при цьому тричі застосувавши заборонене озброєння. Однак українські військові гідно відповіли агресору.

Розвідка повідомляє про втрати у бойовиків – чотирьох окупантів ліквідували, ще шестеро отримали поранення, пише штаб ООС у Facebook.

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Також на Докучаєвському напрямку військові виявили і ліквідували засідку противника і захопили зброю – протитанковий керований ракетний комплекс "Фагот", гранати та великокаліберний кулемет "Скеля".

Окрім того, українські захисники знищили військову вантажівку "КАМАЗ" з озброєнням та матеріально-технічними засобами противника,

– йдеться у повідомленні.

Внаслідок злочинних обстрілу російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних не постраждав.