Як російські спецпризначенці намагаються вербувати українських військових: дані СБУ, відео

Співробітники СБУ викрили численні факти спроб російських спецслужб завербувати українських військових-секротоносіїв. Так, у РФ намагаються отримати розвідувальну інформацію в оборонній сфері України.

Зокрема, оперативники СБУ встановили два випадки контактів українських військових із російськими спецслужбами, повідомляють у прес-центрі спецслужби.

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Російська сторона для вербування українських військових вживала психологічний та фізичний тиск, погрожувала життю та здоров'ю військовослужбовців та членам їх родин. Обидва офіцери не вчинили протиправних дій на шкоду інтересам держави,

– мовиться у повідомленні.

Також у СБУ вказують, що російські спецпризначенці контактували із військовими, коли ті перебували на тимчасово окупованих територіях Донбасу та у дипустановах РФ в Україні.

В українській спецслужбі вкотре застерегли громадян України від відвідин Російської Федерації, а також – тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей та Автономної Республіки Крим.

СБУ викрила спроби завербувати українських військових: відео

Окрім того, СБУ оприлюднила інформацію, згідно з якою відомо, що російські окупанти набирають до "ПВК Вагнера" мешканців анексованого Криму. Раніше стало відомо про участь російських найманців у протестах в Судані та їх ймовірну виряджання до Венесуели для захисту диктатора Ніколаса Мадуро.