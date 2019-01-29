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      Как российские спецназовцы пытаются вербовать украинских военных: данные СБУ, видео

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      Российские спецназовцы вербуют украинских военных, – СБУ
      Российские спецназовцы вербуют украинских военных, – СБУ / Фото из открытых источников

      Сотрудники СБУ выявили многочисленные факты попыток российских спецслужб завербовать украинских военных-секретоносителей. Так, в РФ пытаются получить разведывательную информацию в оборонной сфере Украины.

      В частности, оперативники СБУ установили два случая контактов украинских военных с российскими спецслужбами, сообщают в  пресс-центре спецслужбы.

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      Российская сторона для вербовки украинских военных употребляла психологическое и физическое давление, угрожала жизни и здоровью военнослужащих и членам их семей. Оба офицера не совершили противоправных действий в ущерб интересам государства,
      – говорится в сообщении.

      Также в СБУ указывают, что российские спецназовцы контактировали с военными, когда те находились на временно оккупированных территориях Донбасса и в диппредставительствах РФ в Украине.

      В украинской спецслужбе в очередной раз предостерегли граждан Украины от посещения Российской Федерации, а также временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Автономной Республики Крым.

      СБУ разоблачила попытки завербовать украинских военных: видео

      Кроме того, СБУ обнародовала информацию, согласно которой известно, что российские оккупанты набирают в ЧВК "Вагнера" жителей аннексированного Крыма. Ранее стало известно об участии российских наемников в протестах в Судане и их вероятном выпроваживании в Венесуэлу для защиты диктатора Николаса Мадуро.

      Теги: Новости Украины Новости политики Вооруженные силы Украины Война на Донбассе СБУ
      Источник: 24 Канал
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