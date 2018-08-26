Украинские военные подорвались на минах на Донбассе: есть погибшие и раненые

В воскресенье, 26 августа, с 7:00 до 18:00 пророссийские боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня. Во всех случаях украинским военным пришлось стрелять в ответ, чтобы заставить противника прекратить обстрел.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

Там уточнили, что российские оккупационные силы вели прицельный огонь из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под обстрел попали позиции ООС в районах Луганского, Южного, Новотроицкого, Водяного, Гнутова и Лебединского.

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В то же время на Луганском направлении в районе ответственности одной из бригад произошли 2 случая подрыва на минно-взрывных устройствах. Так, выполняя боевое распоряжение командира батальона по проверке минно-взрывных заграждений, в результате подрыва на взрывном устройстве один украинский военнослужащий получил ранения, еще один был травмирован.

Еще один подрыв минно-взрывного устройства произошел в районе обороны другого батальона. Инцидент произошел по личной неосторожности, в результате чего 2 военных погибли, еще 2 получили боевые травмы. По этим фактам проводится тщательная проверка.

В целом ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой. Объединенные силы продолжают выполнение задач в усиленном режиме.