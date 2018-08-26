Українські військові підірвались на мінах на Донбасі: є загиблі та поранені

У неділю, 26 серпня, від 7:00 до 18:00 проросійський бойовики на Донбасі 6 разів порушили режим припинення вогню. У всіх випадках українським військовим довелось стріляти у відповідь, щоб змусити противника припинити обстріл.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

Там уточнили, що російські окупаційні сили вели прицільний вогонь з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під обстріл потрапили позиції ООС у районах Луганського, Південного, Новотроїцького, Водяного, Гнутового та Лебединського.

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Водночас на Луганському напрямку в районі відповідальності однієї з бригад трапились 2 випадки підриву на мінно-вибухових пристроях. Так, виконуючи бойове розпорядження командира батальйону щодо перевірки мінно-вибухових загороджень, внаслідок підриву на вибуховому пристрої 1 український військовослужбовець зазнав поранення, ще 1 –травмування.

Ще один підрив мінно-вибухового пристрою трапився в районі оборони іншого батальйону. Інцидент стався через особисту необережність, в результаті чого 2 військових загинули, ще 2 отримали бойові травми. За цими фактами проводиться ретельна перевірка.

Загалом ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою. Об’єднані сили продовжують виконання завдань у посиленому режимі.