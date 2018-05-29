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ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО

Украинские военные показали тайник боевиков в оккупированной Горловке

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В течение последних трех недель на Донбассе произошли ошеломляющие трагедии, а именно смерть 15-летней девочки в городе Железное и разрушенные дома в Торецке. Военные сообщают, что пророссийские боевики умышленно засели на окраинах оккупированной Горловки, прямо посреди жилых домов, и оттуда ведут огонь по мирным украинцам.

С лопатами украинские военные сроднились почти так же, как и с автоматами. Каждый день украинские бойцы приближаются к оккупированной Горловке. Копают окопы по 2-3 метра в день через неподатливую землю, но вперед.

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Дома напротив бойцов – это убежище для террористов и они его используют каждый день.

Тайник боевиков в оккупированной Горловке

Сейчас почти все свои силы боевики бросили в район Южного, который вблизи шахты перед терриконом. Даже диверсанты перестали бродить, хотя наведывались регулярно.

Открывали огонь по ним и они отвечали тем же. Сейчас здесь "лазят", может, боятся,
– рассказал военнослужащий 24-й ОМБр имени короля Даниила ВСУ Иван.

На другой позиции к боевикам меньше километра, но тоже постоянные провокации.

"Мы в деревне, а за селом сразу их позиции. Когда местные выгоняют коров пасти, тогда они начинают стрелять по нам, а ответить мы им не можем, потому что там мирные люди", – отметил военнослужащий.

В окопах до сих пор есть люди, которые успели повоевать и в 2014 году. К примеру, капеллан, который отдохнул немного дома после ранения и снова встал в строй.

"Это не мое дома сидеть. Думал, что уже закончится война, но что-то ей и конца не видно", – рассказал капеллан.

Автор: Роман Пагулич
Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Операция Объединенных сил
Источник: 24 Канал
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