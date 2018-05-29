Українські військові показали сховок бойовиків в окупованій Горлівці

Впродовж останніх трьох тижнів на Донбасі відбулись приголомшливі трагедії, а саме смерть 15-річної дівчинки у місті Залізне та зруйновані будинки у Торецьку. Військові повідомляють, що проросійські бойовики навмисне засіли на околицях окупованої Горлівки, просто посеред житлових будинків і звідти ведуть вогонь по мирних українцях.

З лопатами українські військові зріднилися майже так само, як і з автоматами. Кожного дня українські бійці наближаються до окупованої Горлівки. Копають окопи по 2-3 метри на день через неподатливу землю, але вперед.

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Будинки навпроти бійців – це сховок для терористів і вони його використовують чи не щодня.



Сховок бойовиків в окупованій Горлівці

Зараз майже всі свої сили бойовики кинули в район Південного, який поблизу шахти перед териконом. Навіть диверсанти перестали вештатись, хоча раніше навідувались регулярно.

Відкривали вогонь по них і вони відповідали тим же. Зараз тут не "лазять", може бояться,

– розповів військовослужбовець 24-ої ОМБр імені короля Данила ЗСУ Іван.

На іншій позиції до бойовиків менше кілометра, але теж постійні провокації.



"Ми у селі, а за селом одразу їхні позиції. Коли місцеві виганяють корови пасти, тоді вони починають стріляти по нас, а відповісти ми їм не можемо, бо там мирні люди", – зазначив військовослужбовець.



В окопах і досі є люди, які встигли повоювати і у 2014 році. До прикладу, капелан, який перепочив трохи вдома після поранення і знову встав у стрій.



"То не моє вдома сидіти. Думав, що вже закінчиться війна, але щось їй і кінця не видно", – розповів капелан.