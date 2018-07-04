Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря: красноречивые фото

В районе проведения операции Объединенных сил на побережье Азовского моря, 3 июля, прошли очередные учения с боевой стрельбой танков и бронированных машин пехоты.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

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На полигоне занимались экипажи бронированных машин, которые находятся в резерве Объединенных сил. Они стреляли на расстояние от четырех до шести километров с закрытых огневых позиций.

По легенде учений, противник пытался осуществить высадку десанта на участок побережья Азовского моря. Танковая рота и механизированный взвод бригады были подняты по тревоге и умелыми действиями уничтожили условного врага.

Особенностями боевой стрельбы было то, что часть мишеней была на море. А это усложняет работу для танкистов. Нужно было ставить заградительный огонь, а потом за точными координатами уничтожать условного противника,

– рассказывают в штабе.

За результатами стрельбы были поражены все мишени как на воде, так и на суше. Экипажи всех машин выполнили свою работу на отлично.

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Ход учений проверил Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Все элементы оперативного построения Объединенных Сил и боевого порядка наших воинских частей ежедневно тренируются действовать в случае возникновения любой ситуации, в том числе и в случае попытки наступления противника, высадки морского десанта и прочее. На этот раз наши силы тренировались действовать на Азовском побережье. Я убедился, что подразделения резерва Объединенных сил тренированные, умеют действовать по ситуации и метко стрелять", – отметил Сергей Наев.

По его словам подобные учения проходят постоянно. К ним привлекаются все виды войск и различные военные полигоны.