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Українські військові провели навчання на узбережжі Азовського моря: промовисті фото

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У районі проведення операції Об'єднаних сил на узбережжі Азовського моря 3 липня пройшли чергові навчання із бойовою стрільбою танків та броньованих машин піхоти.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил. 

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На полігоні займалися екіпажі броньованих машин, які знаходяться в резерві Об’єднаних сил. Вони стріляли на відстань від чотирьох до шести кілометрів із закритих вогневих позицій.

За легендою навчання, противник намагався здійснити висадку десанту на ділянку узбережжя Азовського моря. Танкова рота та механізований взвод бригади були підняті по тривозі і вмілими діями знищили умовного ворога.

Особливостями бойових стрільб було те, що частина мішеней була на морі. А це ускладнює роботу для танкістів. Потрібно було ставити загороджувальний вогонь, а потім за точними координатами знищувати умовного противника,
– розповідають у штабі.

За результатами стрільб були уражені всі мішені як на воді, так і на суходолі. Екіпажі всіх машин виконали свою роботу на відмінно.

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Хід навчань перевірив Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв. 

"Всі елементи оперативної побудови Об’єднаних Сил та бойового порядку наших військових частин щодня тренуються діяти в разі виникнення будь-якої ситуації, у тому числі і у разі спроби наступу противника, висадки морського десанту та інше. Цього разу наші сили тренувалися діяти на Азовському узбережжі. Я переконався, що підрозділи резерву Об’єднаних сил треновані, вміють діяти по ситуації і влучно стріляти", – зазначив Сергій Наєв.

За його словами подібні навчання проходять постійно. До них залучаються всі роди військ і різні військові полігони.

 

Теги: Новини України Фотоновини Збройні Сили України Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 Канал
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