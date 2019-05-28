Украинские военные ранили четырех оккупантов на Донбассе

В течение суток 27 мая вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня, из них дважды применили запрещенное минскими соглашениями оружие.

Оккупанты обстреливали наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Березово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" пророссийские боевики трижды обстреляли позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Николаевка Вторая, Южное и Майорск.

Потерь среди украинских военнослужащих нет. По данным разведки, 27 мая четырех оккупантов ранили.

С начала текущих суток враг уже один раз обстрелял наши позиции вблизи города Марьинка в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".