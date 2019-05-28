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      Українські військові поранили чотирьох окупантів на Донбасі

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      Українські військові поранили чотирьох окупантів на Донбасі
      Українські військові поранили чотирьох окупантів на Донбасі / censor.net.ua

      Упродовж доби 27 травня збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню, з них двічі застосували заборонену Мінськими угодами зброю.

      Окупанти обстрілювали наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у прес-штабі ООС.

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      У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Березове.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" проросійські бойовики тричі обстріляли позиції українських захисників поблизу населених пунктів Миколаївка Друга, Південне та Майорськ.

      Втрат серед українських військовослужбовців немає. За даними розвідки, 27 травня чотирьох окупантів було поранено.

      Від початку поточної доби ворог уже один раз обстріляв наші позиції поблизу міста Мар’їнка у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід".

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Україна – Росія Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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