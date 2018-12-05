13:32
5 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Военные против Канта. Новогодняя Соль
      Вєсті Кремля
      21:45, 4 декабря
      Вести. UA. Возрождение друга страусов. Луценко два годика
      Вєсті.UA
      21:44, 4 декабря
      Как в борьбе за санаторий "Красные зори" сошлись заядлые одесские схемщики и ярые коммунисты
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская гигиена
      Згадати все
      22:30, 4 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Украинские военные спасли миротворца ООН в джунглях Конго: фото

      32 Читати новину українською
      Украинские военные спасли миротворца ООН, который 16 суток выживал в джунглях Конго
      Украинские военные спасли миротворца ООН, который 16 суток выживал в джунглях Конго / mil.gov.ua

      Миротворец из контингента Республики Малави в ходе одного из боевых столкновений в Демократической Республике Конго потерял связь со своим подразделением. В результате миротворец ООН оказался один среди джунглей. Через 16 суток его спасли украинские военные вертолетчики.

      Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

      Читайте также: Конфликт в Азовском море: Украина проинформирует ООН об агрессии РФ

      Миссия ООН по стабилизации в ДР Конго совместно с Вооруженными силами страны проводит широкомасштабную операцию против незаконного вооруженного формирования в регионе Северное Киву. Этот регион является зоной ответственности также и украинского национального контингента.

      українські військові
      Украинские военные спасли миротворца ООН // Фото: Министерство обороны Украины

      українські військові

      Миротворца ООН отправили в госпиталь // Фото: Министерство обороны Украины

      В результате боевых столкновений миротворец ООН потерял связь со своим подразделением и потерялся. В течение 16 суток поисково-спасательные операции не давали результатов.

      К счастью, военнослужащий не принял паники, сохранил самоконтроль и сумел выйти на открытую местность, где его оперативно эвакуировал экипаж украинского военного вертолета в военный госпиталь в городе Гома,
      – говорится в сообщении.

      Известно, что жизни спасенного миротворца ничего не угрожает. У него не обнаружили особых проблем со здоровьем, кроме сильного общего истощения организма.

      українські військові миротворець
      Спасенный украинскими военными миротворец ООН // Фото: Министерство обороны Украины

      Теги: Вооруженные Силы Украины Миротворческий контингент Миротворец ООН
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как наслаждаться здоровым воздухом и дышать полной грудью
      4 декабря , 19:30 Как наслаждаться здоровым воздухом и дышать полной грудью
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      У молдавского афериста нашли три паспорта
       2 августа 2016 , 18:53
      Авторитенте немецкое издание прокомментировало конфуз с Путиным-"собакой"
       13 сентября 2017 , 17:17
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук