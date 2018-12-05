Украинские военные спасли миротворца ООН в джунглях Конго: фото

Миротворец из контингента Республики Малави в ходе одного из боевых столкновений в Демократической Республике Конго потерял связь со своим подразделением. В результате миротворец ООН оказался один среди джунглей. Через 16 суток его спасли украинские военные вертолетчики.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

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Миссия ООН по стабилизации в ДР Конго совместно с Вооруженными силами страны проводит широкомасштабную операцию против незаконного вооруженного формирования в регионе Северное Киву. Этот регион является зоной ответственности также и украинского национального контингента.



Украинские военные спасли миротворца ООН // Фото: Министерство обороны Украины

Миротворца ООН отправили в госпиталь // Фото: Министерство обороны Украины

В результате боевых столкновений миротворец ООН потерял связь со своим подразделением и потерялся. В течение 16 суток поисково-спасательные операции не давали результатов.

К счастью, военнослужащий не принял паники, сохранил самоконтроль и сумел выйти на открытую местность, где его оперативно эвакуировал экипаж украинского военного вертолета в военный госпиталь в городе Гома,

– говорится в сообщении.

Известно, что жизни спасенного миротворца ничего не угрожает. У него не обнаружили особых проблем со здоровьем, кроме сильного общего истощения организма.



Спасенный украинскими военными миротворец ООН // Фото: Министерство обороны Украины