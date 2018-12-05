Українські військові врятували миротворця ООН у джунглях Конго: фото

Миротворець з контингенту Республіки Малаві у ході одного з бойових зіткнень в Демократичній Республіці Конго втратив зв’язок із своїм підрозділом. Внаслідок цього миротворець ООН опинився самотнім серед джунглів. Через 16 діб його врятували українські військові вертолітники.

Про це повідомлили у прес-службі Міністерства оборони України.

Читайте також: Конфлікт в Азовському морі: Україна проінформує ООН про агресію РФ

Місія ООН зі стабілізації в ДР Конго спільно із Збройними силами країни проводить широкомасштабну операцію проти незаконного збройного формування в регіоні Північне Ківу. Цей регіон є зоною відповідальності також і українського національного контингенту.



Українські військові врятували миротворця ООН//Фото: Міністерство оборони України



Миротворця ООН відправили у госпіталь//Фото: Міністерство оборони України

Внаслідок бойових зіткнень миротворець ООН втратив зв’язок із своїм підрозділом та загубився. Протягом 16 діб пошуково-рятувальні операції не давали результатів.

На щастя, військовослужбовець не вдався до паніки, зберіг самоконтроль і зумів вийти на відкриту місцевість, де його оперативно евакуював екіпаж українського військового вертольоту до військового шпиталю в місті Гома,

– зазначено у повідомлені.

Відомо, що життю врятованого миротворця нараз нічого не загрожує. У нього не виявили особливих проблем зі здоров’ям, окрім сильного загального виснаження організму.



Врятований українськими військовими миротворець ООН//Фото: Міністерство оборони України