Украинские военные точным ударом уничтожили позицию боевиков: видео
Украинские военные уничтожили позицию пророссийских боевиков в районе Горловки, с которой регулярно вел огонь расчет противотанковой управляемой ракеты, предназначенной для поражения танков и других бронированных целей.
"ОСи (силы Операции Объединенных сил) не замедлили с адекватным ответом и подловили "колорадов" в укрытии. По данным разведки, расчет ПТУР уничтожен вместе с огневой точкой", – сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц.
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При этом он не уточнил, когда именно все произошло.
Источник: 24 канал
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