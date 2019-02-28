Украинские военные точным ударом уничтожили позицию боевиков: видео

Украинские военные уничтожили позицию пророссийских боевиков в районе Горловки, с которой регулярно вел огонь расчет противотанковой управляемой ракеты, предназначенной для поражения танков и других бронированных целей.

"ОСи (силы Операции Объединенных сил) не замедлили с адекватным ответом и подловили "колорадов" в укрытии. По данным разведки, расчет ПТУР уничтожен вместе с огневой точкой", – сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц.

Читайте также: Ситуация на Донбассе: боевики понесли существенные потери

При этом он не уточнил, когда именно все произошло.