Українські військові влучним ударом знищили позицію бойовиків: відео

Українські військові знищили позицію проросійських бойовиків у районі Горлівки, з якої регулярно вів вогонь розрахунок протитанкової керованої ракети, призначеної для ураження танків та інших броньованих цілей.

"ОСи (сили Операції Об’єднаних сил) не забарилися з адекватною відповіддю та підловили "колорадів" в укритті. За даними розвідки, розрахунок ПТКР знищений разом з вогневою точкою", – повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан Штірліц.

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При цьому він не уточнив, коли саме все відбулося.