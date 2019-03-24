Украинские военные в Мариуполе договорились о совместных учениях с эстонскими коллегами

Военнослужащие 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины на совместном брифинге с представителями эстонского военного командования договорились о проведении совместных учений.

На странице бригады в Facebook указано, что в субботу, военную часть в Мариуполе посетили представители командования 2-й пехотной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Эстонской республики.

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Командование 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады ознакомило эстонских коллег с ситуацией на востоке Украины, с расположением бригады, вооружением и техникой.

В ходе брифинга стороны обсудили планы будущего сотрудничества и установления братских связей между бригадами. В ближайшее время запланировано проведение обмена личного состава с целью организации совместных учений.