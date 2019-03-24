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      Украинские военные в Мариуполе договорились о совместных учениях с эстонскими коллегами

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      Украинские военные будут сотрудничать с коллегами из Эстонии
      Украинские военные будут сотрудничать с коллегами из Эстонии / 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада Сухопутных войск ВСУ

      Военнослужащие 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины на совместном брифинге с представителями эстонского военного командования договорились о проведении совместных учений.

      На странице бригады в Facebook указано, что в субботу, военную часть в Мариуполе посетили представители командования 2-й пехотной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Эстонской республики.

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      Командование 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады ознакомило эстонских коллег с ситуацией на востоке Украины, с расположением бригады, вооружением и техникой.

      В ходе брифинга стороны обсудили планы будущего сотрудничества и установления братских связей между бригадами. В ближайшее время запланировано проведение обмена личного состава с целью организации совместных учений.

       

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      Теги: Эстония Новости Мариуполя Вооруженные силы Украины Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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