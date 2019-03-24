Українські військові у Маріуполі домовилися про спільні навчання з естонськими колегами

Військовослужбовці 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сухопутних військ Збройних сил України на спільному брифінгу з представниками естонського військового командування домовилися про проведення спільних навчань.

На сторінці бригади у Facebook зазначено, що в суботу, військову частину в Маріуполі відвідали представники командування 2-ї піхотної бригади Сухопутних військ Збройних сил Естонської республіки.

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Командування 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади ознайомило естонських колег з ситуацією на сході України, з розташуванням бригади, озброєнням і технікою.

В ході брифінгу сторони обговорили плани майбутньої співпраці і встановлення братерських зв'язків між бригадами. Найближчим часом заплановано проведення обміну особового складу з метою організації спільних навчань.