Українські військові у Маріуполі домовилися про спільні навчання з естонськими колегами
Військовослужбовці 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сухопутних військ Збройних сил України на спільному брифінгу з представниками естонського військового командування домовилися про проведення спільних навчань.
На сторінці бригади у Facebook зазначено, що в суботу, військову частину в Маріуполі відвідали представники командування 2-ї піхотної бригади Сухопутних військ Збройних сил Естонської республіки.
Читайте також: Одразу після пострілу подзвонила мама, напевно, відчувала, – бійці про смерть їхнього побратима
Командування 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади ознайомило естонських колег з ситуацією на сході України, з розташуванням бригади, озброєнням і технікою.
В ході брифінгу сторони обговорили плани майбутньої співпраці і встановлення братерських зв'язків між бригадами. Найближчим часом заплановано проведення обміну особового складу з метою організації спільних навчань.
Вибір редакції
-
Проти Януковича та його 15 соратників Канада продовжила санкції23 березня , 23:10
-
Головні новини 23 березня: новий протест Нацкорпусу в Києві, Гриценко бачить Садового прем’єром23 березня , 22:00
-
Лідер збірної України через травму не зіграє проти Люксембурга у відборі на Євро-202023 березня , 21:29