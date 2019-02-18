Украинские военные взяли в плен оккупанта

Военнослужащие из состава Операции объединенных сил захватили боевика оккупационных войск на оккупированном Донбассе.

18 февраля военные обнаружили выдвижение вражеской диверсионно-разведывательной группы к наблюдательным постам ООС, сообщили в пресс-центре ООС.

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В ходе короткого боя враг отступил. Четыре диверсанта были уничтожены, а один захвачен в плен.

Сейчас допрашивают пленного,

– говорится в сообщении.

В воскресенье, 17 февраля, в районе проведения операции Объединенных Сил украинские военные отбили нападение вражеской диверсионно-разведывательной группы. Также военным удалось захватить одного из пророссийских боевиков в плен.