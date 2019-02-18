Українські військові взяли в полон окупанта

Військовослужбовці зі складу Операції об'єднаних сил захопили бойовика окупаційних військ на окупованому Донбасі.

18 лютого військові виявили висування ворожої диверсійно-розвідувальної групи до спостережних постів ООС, повідомили у прес-центрі ООС.

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У ході короткого бою ворог відступив. Чотирьох диверсантів було знищено, а одного захоплено в полон.

Наразі полоненого допитують,

– йдеться в повідомленні.

У неділю, 17 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних Сил українські військові відбили напад ворожої диверсійно-розвідувальної групи. Також військовим вдалося захопити одного з проросійських бойовиків в полон.