Українські військові взяли в полон окупанта
Військовослужбовці зі складу Операції об'єднаних сил захопили бойовика окупаційних військ на окупованому Донбасі.
18 лютого військові виявили висування ворожої диверсійно-розвідувальної групи до спостережних постів ООС, повідомили у прес-центрі ООС.
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У ході короткого бою ворог відступив. Чотирьох диверсантів було знищено, а одного захоплено в полон.
Наразі полоненого допитують,
– йдеться в повідомленні.
У неділю, 17 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних Сил українські військові відбили напад ворожої диверсійно-розвідувальної групи. Також військовим вдалося захопити одного з проросійських бойовиків в полон.
Джерело: 24 канал
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