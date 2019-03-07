Украинские воины на Донбассе уничтожили нескольких боевиков и их военную технику

В течение суток 6 марта боевики на Донбассе девять раз открывали огонь по позициям украинских войск. В то же время вооружение, запрещенное минскими договоренностям, оккупанты применяли 11 раз, потратив 121 снаряд и мину. Кроме того, впервые с начала года пророссийские наемники снова применили артиллерию калибра 152 миллиметра.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции украинских войск оккупанты обстреляли четыре раза:

Читайте также: Быстро "утихомирили": украинские бойцы дали отпор оккупантам на Донбассе – видео

– в районе Лебединского: из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра и минометов калибра 120 миллиметров;

– вблизи села Гнутово: из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра;

– в районе Водяного: из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра и минометов калибра 120 миллиметров;

– возле села Богдановка: из стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг пять раз обстрелял украинские позиции:

– вблизи поселка Новолуганское: из минометов калибра 120 миллиметра;

– в районе Катериновки: из минометов калибра 120 миллиметров и крупнокалиберных пулеметов;

– вблизи поселка Новотошковское: дважды, из артиллерийских систем калибров 152 и 122 миллиметра, а потом еще и с артиллерии 122-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

– в районе Крымского: из минометов калибра 120 миллиметров.

Согласно сообщению штаба Объединенных сил, потерь среди украинских воинов нет.

Читайте также: Минирование и охота на оккупантов, – разведка рассказала, что происходит на Донбассе

Также боевики обстреляли из ствольной артиллерии калибра 122 миллиметра населенный пункт Новолуганское, потратив 10 снарядов. В итоге повреждения получили хозяйственные постройки и линия электропередач. Среди гражданского населения никто не пострадал.

Личный состав обстрелянных подразделений ответил на вражеский огонь применением всех дежурных огневых средств.

По данным разведки, 6 марта двое оккупантов были ликвидированы и еще трое ранены. Также уничтожена одна единица военной техники противника, однако, какая именно, украинские военные не указали.

С начала текущих суток оккупанты обстреляли позиции украинских войск в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В частности, боевики применили минометы калибра 82 миллиметра в районе населенного пункта Крымское. Потерь среди украинских защитников нет.