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      Українські воїни на Донбасі знищили кількох бойовиків і їхню військову техніку

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      Як минула доба на Донбасі
      Як минула доба на Донбасі / 24 канал

      Упродовж доби 6 березня бойовики на Донбасі дев'ять разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. Водночас озброєння, заборонене мінськими домовленостями, окупанти застосовували 11 разів, витративши 121 снаряд та міну. Крім того, вперше від початку року проросійські найманці знову застосували артилерію калібру 152 міліметри.

      У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" позиції українських військ окупанти обстріляли чотири рази:

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      – у районі Лебединського: з артилерійських систем калібру 122 міліметри та мінометів калібру 120 міліметрів;

      – поблизу села Гнутове: з артилерійських систем калібру 122 міліметри;

      – у районі Водяного: з артилерійських систем калібру 122 міліметри та мінометів калібру 120 міліметрів;

      – біля села Богданівка: зі стрілецької зброї.

      У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог п'ять разів обстріляв українські позиції:

      – поблизу селища Новолуганське: з мінометів калібру 120 міліметри;

      – у районі Катеринівки: з мінометів калібру 120 міліметрів і великокаліберних кулеметів;

      – поблизу селища Новотошківське: двічі, з артилерійських систем калібрів 152- та 122 міліметри, а згодом ще й з артилерії 122-го калібру, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

      – у районі Кримського: з мінометів калібру 120 міліметрів.

      Відповідно до повідомлення штабу Об’єднаних сил, втрат серед українських воїнів немає.

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      Також бойовики обстріляли зі ствольної артилерії калібру 122 міліметри населений пункт Новолуганське, витративши 10 снарядів. У підсумку пошкоджень зазнали господарчі будівлі та лінія електропередач. Серед цивільного населення ніхто не постраждав.

      Особовий склад обстріляних підрозділів відповів на ворожий вогонь застосуванням усіх чергових вогневих засобів.

      За даними розвідки, 6 березня двох окупантів було ліквідовано та ще трьох поранено. Також знищено одну одиницю військової техніки противника, проте, яку саме, українські військові не вказали.

      Від початку поточної доби окупанти обстріляли позицію українських військ у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Зокрема, бойовики застосували міномети калібру 82 міліметри у районі населеного пункту Кримське. Втрат серед українських захисників немає.

       

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      Теги: Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви Новини України
      Джерело: 24 канал
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