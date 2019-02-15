Украинские воины получат новейшее вооружение

В Вооруженных силах Украины не прекращают модернизации. До конца 2019 года украинские военнослужащие получат до 20 образцов нового высокотехничного вооружения.

Государственный оборонный заказ Украины на 2019 год является очень оптимистичным, заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время брифинга в Брюсселе после заседания министров обороны НАТО.

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"У нас много чего есть, над чем мы работаем", – сказал он.

Он отметил, что ВСУ начали принимать на вооружение образцы, которых раньше не было.

Не просто модернизировать, но и начали принимать новое вооружение высокотехничное, очень эффективное вооружение, и к 2019 году предусматривает принятие до 20 таких образцов на вооружение в Вооруженные Силы Украины,

– добавил министр.

При этом Полторак назвал это добрым знаком того, что военно-промышленный комплекс Украины начинает работать эффективно.

Добавим, на 2019 год Министерство обороны Украины запланировало гораздо более масштабные военные учения, чем было в прошлом году. Всего запланировано четыре учения с боевой стрельбой, а первые из них состоятся в феврале вблизи с оккупированным Крымом.