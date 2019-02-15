Українські воїни отримають до 20 зразків новітнього озброєння

У Збройних силах України не припиняють модернізації. До кінця 2019 року українські військовослужбовці отримають до 20 зразків нового високотехнічного озброєння.

Державне оборонне замовлення України на 2019 рік є дуже оптимістичним, заявив міністр оборони України Степан Полторак під час брифінгу в Брюсселі після засідання міністрів оборони НАТО.

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"У нас багато чого є, над чим ми працюємо", – сказав він.

Він зазначив, що ЗСУ почали приймати на озброєння зразки, яких раніше не було.

Не просто модернізувати, але і почали приймати нове озброєння високотехнічне, дуже ефективне озброєння, і до 2019 року передбачає прийняття до 20 таких зразків на озброєння до Збройних сил України,

– додав міністр.

При цьому Полторак назвав це добрим знаком того, що військово-промисловий комплекс України починає працювати ефективно.

Додамо, на 2019 рік Міністерство оборони України запланувало набагато масштабніші військові навчання, аніж було торік. Загалом заплановано чотири навчання з бойовою стрільбою, а перші з них відбудуться у лютому поблизу з окупованим Кримом.