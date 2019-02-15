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      Українські воїни отримають до 20 зразків новітнього озброєння

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      ЗСУ отримають до 20 зразків новітнього озброєння
      ЗСУ отримають до 20 зразків новітнього озброєння

      У Збройних силах України не припиняють модернізації. До кінця 2019 року українські військовослужбовці отримають до 20 зразків нового високотехнічного озброєння.

      Державне оборонне замовлення України на 2019 рік є дуже оптимістичним, заявив міністр оборони України Степан Полторак під час брифінгу в Брюсселі після засідання міністрів оборони НАТО.

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      "У нас багато чого є, над чим ми працюємо", – сказав він.

      Він зазначив, що ЗСУ почали приймати на озброєння зразки, яких раніше не було.

      Не просто модернізувати, але і почали приймати нове озброєння високотехнічне, дуже ефективне озброєння, і до 2019 року передбачає прийняття до 20 таких зразків на озброєння до Збройних сил України,
      – додав міністр.

      При цьому Полторак назвав це добрим знаком того, що військово-промисловий комплекс України починає працювати ефективно.

      Додамо, на 2019 рік Міністерство оборони України запланувало набагато масштабніші військові навчання, аніж було торік. Загалом заплановано чотири навчання з бойовою стрільбою, а перші з них відбудуться у лютому поблизу з окупованим Кримом.

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      Теги: Новини політики Новини України
      Джерело: 24 канал
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