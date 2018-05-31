Украинские защитники ликвидировали двоих российских оккупантов на Донбассе

Оккупационные войска России продолжают цинично нарушать режим тишины на Донбассе и обстреливают позиции ВСУ. К счастью, среди украинских военнослужащих погибших нет, между тем оккупанты потеряли двоих боевиков.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Операции Объединенных сил в Facebook.

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"На протяжении прошлых суток, 30 мая, в районе проведения операции Объединенных сил ситуация оставалась сложной. Боевые действия продолжались на всех направлениях. Российско-оккупационные войска 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них 9 раз с применением тяжелого вооружения – 122-мм артиллерийских систем, 120 и 82-мм минометов", – говорится в сообщении.

В частности, на Луганщине наиболее напряженной была обстановка в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское. На Донецком направлении активные оборонительные действия украинские защитники вели в районах Зайцева и Новотроицкого. Адекватный ответ враг получил также на Мариупольском направлении вблизи населенных пунктов Чермалык и Гнутово.

Во время боевых действий двое наших защитников получили ранения. По данным разведки, потери противника за прошедшие сутки составили: двое оккупантов уничтожены и четверо ранены,

– рассказали в штабе ООС.

Также отмечается, что в течение ночи, 31 мая, интенсивность боевых действий несколько уменьшилась.