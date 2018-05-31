08:54
31 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
29°C
29°C 18°C
  • пятница
    22°C 13°C
  • суббота
    25°C 11°C
  • воскресенье
    23°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Бронзовый Путин. Нездоровые политики России
Вєсті Кремля
00:01, сегодня
Вести.UA. Реформы от Марковича. Чудеса Насирова
Вєсті.UA
21:55, 30 мая
Почему детекторы лжи для ГБР ставят под сомнение относимость доказательств по всей Украине
ЦРУ
09:00, 30 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, 30 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Украинские защитники ликвидировали двоих российских оккупантов на Донбассе

129 Читати новину українською
Украинские защитники уничтожили двоих оккупантов на Донбассе
Украинские защитники уничтожили двоих оккупантов на Донбассе / Фото из открытых источников

Оккупационные войска России продолжают цинично нарушать режим тишины на Донбассе и обстреливают позиции ВСУ. К счастью, среди украинских военнослужащих погибших нет, между тем оккупанты потеряли двоих боевиков.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Операции Объединенных сил в Facebook.

Читайте также: В США назвали истинную цель российских военных в Украине

"На протяжении прошлых суток, 30 мая, в районе проведения операции Объединенных сил ситуация оставалась сложной. Боевые действия продолжались на всех направлениях. Российско-оккупационные войска 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них 9 раз с применением тяжелого вооружения – 122-мм артиллерийских систем, 120 и 82-мм минометов", – говорится в сообщении.

В частности, на Луганщине наиболее напряженной была обстановка в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское. На Донецком направлении активные оборонительные действия украинские защитники вели в районах Зайцева и Новотроицкого. Адекватный ответ враг получил также на Мариупольском направлении вблизи населенных пунктов Чермалык и Гнутово.

Во время боевых действий двое наших защитников получили ранения. По данным разведки, потери противника за прошедшие сутки составили: двое оккупантов уничтожены и четверо ранены,
– рассказали в штабе ООС.

Также отмечается, что в течение ночи, 31 мая, интенсивность боевых действий несколько уменьшилась.

 

Теги: Новости Украины Жертвы Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Единственный человек в мире, которому Путин не смог бы отказать в обмене Сенцова – Трамп
сегодня, 08:39 Единственный человек в мире, которому Путин не смог бы отказать в обмене Сенцова – Трамп
Блог Соцмережі 225
Главные новости 30 мая: Бабченко живой, отказ России от освобождения заложников, цена на газ
сегодня, 08:10 Главные новости 30 мая: Бабченко живой, отказ России от освобождения заложников, цена на газ
1049
Сколько нужно пить жидкости, чтобы хорошо себя чувствовать: простая формула
30 мая, 15:35 Сколько нужно пить жидкости, чтобы хорошо себя чувствовать: простая формула
1416
Как Италия в эти дни неожиданно оказалась в центре внимания всего мира, особенно – Европы
30 мая, 23:00 Как Италия в эти дни неожиданно оказалась в центре внимания всего мира, особенно – Европы
336
Инсценировка смерти Бабченко показала, что у нас тыла нет
30 мая, 22:00 Инсценировка смерти Бабченко показала, что у нас тыла нет
Володимир Шередега 2183
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук