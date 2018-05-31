Українські захисники ліквідували двох російських окупантів на Донбасі

Окупаційні війська Росії продовжують цинічно порушувати режим тиші на Донбасі і обстрілюють позиції ЗСУ. На щастя, серед українських військовослужбовців загиблих немає, натомість окупанти втратили двох бойовиків.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Операції Об'єднаних сил у Facebook.

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"Упродовж минулої доби, 30 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил ситуація залишалася складною. Бойові дії тривали на всіх напрямках. Російсько-окупаційні війська 28 разів порушили режим припинення вогню, з них 9 разів із застосуванням важкого озброєння – 122-мм артилерійських систем, 120 та 82-мм мінометів", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, на Луганщині найбільш напруженою була обстановка в районі населених пунктів Кримське та Новотошківське. На Донецькому напрямку активні оборонні дії українські захисники вели в районах Зайцевого та Новотроїцького. Адекватну відповідь ворог отримав також на Маріупольському напрямку поблизу населених пунктів Чермалик і Гнутове.

Під час бойових дій двоє наших захисників отримали поранення. За даними розвідки, втрати противника минулої доби склали: двох окупантів знищено та четверо поранено,

– розповіли у штабі ООС.

Також зазначається, що упродовж ночі, 31 травня, інтенсивність бойових дій дещо зменшилась.