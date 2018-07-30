Украинские защитники проучили "не обученных" боевиков

Стрельба на Востоке Украины не утихает, с начала этих суток оккупанты 8 раз обстреляли украинские позиции. Наши бойцы не остались в долгу. По данным разведки, двое оккупантов ранены, а возле поселка Новгородское украинские защитники обнаружили диверсантов.

Около 12 ночи бойцы 24-й бригады в тепловизор заметили группу боевиков, которые продвигалась в сторону их позиций.

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Бойцы говорят, что диверсанты были не очень обучены, ведь их обнаружили почти сразу, как они оставили свои позиции.

У них наверное ротация была. Наверное, они просто впервые пошли в разведку. В результате имеют то, что имеют,

– сказал боец 24-й бригады им. короля Даниила Юрий.

Всего заметили четырех диверсантов. После того, как бойцы 24-ки открыли огонь, те убежали Но по рациям слышали, что одного ранили.

Чтобы вызволить своих коллег-неудачников, боевики начали палить из всего, что имели: из различного стрелкового оружия, с крупнокалибернои, РПГ и ДШК. Последние месяцы боевики все активнее используют диверсантов и активно разведывают наши позиции. Ведь, по словам бойцов королевской бригады, российские наемники боятся украинского наступления.

Боевики не зря боятся, – говорит Дмитрий, который воюет с 2015-го года. Ведь украинская армия с того времени изменилась кардинально и может дать достойный отпор. Однако не сейчас, ведь действует Хлебное перемирие. И доказательство тому трактор, работающий в поле в нескольких сот метрах от передовой. Одни – собирают хлеб, другие их защищают с автоматом в руках. Вот так и живут уже пятый год на Донбассе.

Напомним, за прошедшие сутки, 29 июля, противник 30 раз открывал огонь по позициям войск Вооруженных Сил Украины. Запрещенное Минскими договоренностями вооружение не применялось.