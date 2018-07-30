19:02
30 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
28°C 20°C
  • вівторок
    29°C 20°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    26°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Мости дядечка Пу. Винурення Поклонської
Вєсті Кремля
18:37, 28 липня
Вєсті.UA. Жир. Українська Тетчер. Телефонний хуліган Ляшко
Вєсті.UA
18:22, 28 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Українські захисники провчили "не навчених" бойовиків

395 Читать новость на русском

Стрілянина на Сході України не вщухає, з початку цієї доби окупанти 8 разів обстріляли українські позиції. Наші бійці не залишилися в боргу. За даними розвідки, двоє окупантів поранені, а біля селища Новгородське українські захисники виявили диверсантів.

Близько 12 ночі бійці 24-ї бригади у тепловізор помітили групу бойовиків, котрі просувалась у бік їх позицій.

Читайте також: Знищення вогневої точки ворога за півтори хвилини: вражаюче відео

Бійці кажуть, що диверсанти були не дуже навчені, адже їх виявили майже одразу, як вони залишили свої позиції.

В них певно ротація була. Напевне, вони просто вперше пішли в розвідку. В результаті мають те, що мають,
– сказав боєць 24-ї бригади ім. короля Данила Юрій.

Всього помітили чотирьох диверсантів. Після того, як бійців 24-ки відкрили вогонь, ті втекли Але по раціях чули, що одного поранили.

Щоб визволити своїх колег-невдах, бойовики почали гатити з усього, що мали: з різної стрілецької зброї, з крупнокаліберної, РПГ та ДШК. Останні місяці бойовики все активніше використовують диверсантів та активно розвідують наші позиції. Адже, за словами бійців королівської бригади, російські найманці бояться українського наступу.

Бойовики не даремно бояться, – каже Дмитро, який воює з 2015-го року. Адже українська армія з того часу змінилась кардинально і може дати гідну відсіч. Проте не зараз, адже діє Хлібне перемир'я. І доказ тому трактор, що працює у полі за декілька сот метрів від передової. Одні – збирають хліб, інші їх захищають з автоматом в руках. Ось так і живуть уже п'ятий рік на Донбасі.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 29 липня, противник 30 разів відкривав вогонь по позиціях військ Збройних Сил України. Заборонене Мінськими домовленостями озброєння не застосовувалося.

Автор: Євген Назаренко
Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Збройні Сили України
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Вибори президента України: хто піде і які у них шанси
сьогодні, 19:01 Вибори президента України: хто піде і які у них шанси
Інна Жолобович
Подорожі Україною: найцікавіші місця Черкащини, які захоплюють дух
сьогодні, 18:01 Подорожі Україною: найцікавіші місця Черкащини, які захоплюють дух
Тетяна Бучок
Россия так и не смогла украсть украинский Ан-124 "Руслан"
сьогодні, 17:05 Россия так и не смогла украсть украинский Ан-124 "Руслан"
Злой Одессит
Трамп и Россия вместе управляют США?
сьогодні, 16:36 Трамп и Россия вместе управляют США?
Іван Яковина
За хресною ходою українці не помітили новини, яка врятує життя мільйонам
сьогодні, 14:56 За хресною ходою українці не помітили новини, яка врятує життя мільйонам
Блог Медіа
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
На Одещині транслюють телеканали проросійських бойовиків Донбасу: фотодоказ
 6 червня , 23:18
Норвежці обізвали нас "російськими свинями" і зламали руку воротарю, – тренер російської дитячої команди про бійку на турнірі в Норвегії
 5 серпня 2016 , 11:30
Хавбек збірної України отримав 2-е вилучення в сезоні, а перед тим йому безкарно розбили губу до крові
 22 січня , 14:03
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук