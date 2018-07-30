Українські захисники провчили "не навчених" бойовиків

Стрілянина на Сході України не вщухає, з початку цієї доби окупанти 8 разів обстріляли українські позиції. Наші бійці не залишилися в боргу. За даними розвідки, двоє окупантів поранені, а біля селища Новгородське українські захисники виявили диверсантів.

Близько 12 ночі бійці 24-ї бригади у тепловізор помітили групу бойовиків, котрі просувалась у бік їх позицій.

Читайте також: Знищення вогневої точки ворога за півтори хвилини: вражаюче відео

Бійці кажуть, що диверсанти були не дуже навчені, адже їх виявили майже одразу, як вони залишили свої позиції.

В них певно ротація була. Напевне, вони просто вперше пішли в розвідку. В результаті мають те, що мають,

– сказав боєць 24-ї бригади ім. короля Данила Юрій.

Всього помітили чотирьох диверсантів. Після того, як бійців 24-ки відкрили вогонь, ті втекли Але по раціях чули, що одного поранили.

Щоб визволити своїх колег-невдах, бойовики почали гатити з усього, що мали: з різної стрілецької зброї, з крупнокаліберної, РПГ та ДШК. Останні місяці бойовики все активніше використовують диверсантів та активно розвідують наші позиції. Адже, за словами бійців королівської бригади, російські найманці бояться українського наступу.

Бойовики не даремно бояться, – каже Дмитро, який воює з 2015-го року. Адже українська армія з того часу змінилась кардинально і може дати гідну відсіч. Проте не зараз, адже діє Хлібне перемир'я. І доказ тому трактор, що працює у полі за декілька сот метрів від передової. Одні – збирають хліб, інші їх захищають з автоматом в руках. Ось так і живуть уже п'ятий рік на Донбасі.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 29 липня, противник 30 разів відкривав вогонь по позиціях військ Збройних Сил України. Заборонене Мінськими домовленостями озброєння не застосовувалося.